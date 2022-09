Bundesliga : Transferfenster: Tedesco sieht Wettbewerbsverzerrung

Leipzig Trainer Domenico Tedesco vom deutschen Pokalsieger RB Leipzig sieht aufgrund des langen Transferfensters eine klare Wettbewerbsverzerrung.

„Ich wünsche mir schon, dass das Transferfenster nicht so lang ist. Einerseits hat man mehr Ruhe, denn es gibt viele Spekulationen, die man intern mit den Spielern wegmoderiert. Die Spieler selbst wissen manchmal nicht, was passiert heute noch mit mir. Hinzu kommt der Punkt Wettbewerbsverzerrung“, sagte Tedesco vor dem Samstagspiel (18.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt.