Bundesliga Trapp und Götze bei Eintracht vor Rückkehr

Die Hessen wollen am zehnten Spieltag von der ersten Minute an „brutal da sein“, kündigte Toppmöller an. Die Tendenz spricht für Frankfurt: Union hat jedes der elf letzten Pflichtspiele verloren, die Berliner sind inzwischen in Richtung Tabellenkeller abgestürzt. Die Eintracht liegt auf Position sieben. Toppmöller zufolge ist die Partie mit einem Kampf mit einem angeschlagenen Boxer vergleichbar - „extrem gefährlich“. Der 42-Jährige sagte: „Es wird in Berlin nicht darum gehen, einen Schönheitspreis zu gewinnen.“