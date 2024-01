Fußball Trauerflor beim Training: FC Bayern gedenkt Beckenbauer

Wie die Münchner weiter mitteilten, trugen im Anschluss Kapitän Manuel Neuer, Thomas Müller & Co. während des Trainings Trauerflor im Gedenken an den Ehrenpräsidenten des deutschen Rekordmeisters. Beckenbauer war am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben. „Das Team als Herzstück des gesamten Vereins steht in Trauer an der Seite seiner Familie und Freunde“, hieß es in der Mitteilung.