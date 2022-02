Bundesliga : Traumtor nach Freistoß-Zwist: RB auf Kurs Champions League

Leipzig RB Leipzig hat die Champions-League-Teilnahme in der kommenden Saison wieder fest im Blick. Beim Sieg gegen Köln helfen individuelle Klasse und große mannschaftliche Qualität. Zwei Akteure ragen heraus.

Traum-Freistoß von Nkunku

Sein Kölner Kollege Steffen Baumgart, der zuletzt wegen eines positiven Corona-Tests gefehlt hatte und nun wieder an der Seitenlinie stand, geriet noch mehr ins Schwärmen. „Die Schusstechnik war ungelogen überragend“, sagte der 50-Jährige und lobte: „Ich habe auch noch nicht so viele Freistöße an der Sechzehnerkante gesehen, die so über die Mauer gehen und dann auch noch so reinfallen. Da gehört schon etwas mehr dazu, als nur so einen Freistoß zu schießen. Das war eine große Qualität, die er da gezeigt hat.“