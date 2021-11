Ein Punkt aus zwölf Spielen : Tristesse in Fürth: „Hatten wir uns anders vorgestellt“

Mönchengladbach Mit einer ganz schwachen Bilanz von nur einem Pünktchen steht die SpVgg Greuther Fürth nach zwölf Spieltagen da. Dem Aufsteiger droht direkt wieder der Abstieg.

„Das hat man ab der ersten Minute gesehen, deswegen haben wir verdient verloren“, sagte der Trainer der in der Fußball-Bundesliga weit abgeschlagenen SpVgg Greuther Fürth nach dem 0:4 (0:3) am Samstag bei Borussia Mönchengladbach.

Zwölf Spieltage, elf Niederlagen, kein Sieg - die Bilanz des Aufsteigers könnte kaum schlechter sein. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt bereits neun Punkte. Wie in der vergangenen Saison beim FC Schalke 04 werden Erinnerungen wach an Negativrekordler Tasmania Berlin, der 1965/66 mit zwei Siegen und vier Remis abgestiegen war. Fürth muss sich dringend steigern.

„Wir waren nicht in der Lage, ein gleichwertiger Gegner zu sein“, sagte Leitl, der seine Mannschaft dennoch versuchte zu loben. In der zweiten Halbzeit habe eine „gewisse Stabilität“ verhindert, „ganz unterzugehen“. Mit nur fünf Schüssen in 90 Minuten waren die Fürther so harmlos, wie bislang kein anderes Team in dieser Saison. Früh war die Partie nach den Toren der Gladbacher Jonas Hofmann (9./57. Minute), Florian Neuhaus (28.) und Alessandro Plea (43.) entschieden.