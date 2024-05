Bundesliga Trotz Klassenerhalts: Viel zu analysieren in Mönchengladbach

Insgesamt 13 Mal gaben die Gladbacher nach einer Führung in dieser Saison der Fußball-Bundesliga noch Punkte ab. So auch am Samstag nach dem 1:0 durch Robin Hack (9. Minute) gegen die Hessen, die durch Eric Dina Ebimbe (35.) ausglichen und damit einen großen, aber noch nicht den entscheidenden Schritt in Richtung Platz sechs und damit mindestens der Europa-League-Teilnahme machten.