30. Spieltag Trotz Nullnummer: Fischer freut sich über gewonnen Punkt

Bayer Leverkusen muss derweil fürchten, dass der FSV Mainz 05 mit einem Sieg schon an diesem Sonntag beim VfL Wolfsburg gleichziehen könnte. Am Freitag tritt die Werkself im vorgezogenen Derby gegen den 1. FC Köln an. „Wir haben jetzt noch vier Spiele, die wollen wir alle gewinnen“, betonte Wirtz.