Bundesliga : TSG Hoffenheim dementiert Bericht über Trainersuche

Berlin Die TSG 1899 Hoffenheim hat einen Bericht, wonach der Fußball-Bundesligist auf Trainersuche sein soll, vehement zurückgewiesen.

TSG-Chefcoach Sebastian Hoeneß (38) war am Donnerstag mit den Hoffenheimern in der Europa League schon in der Zwischenrunde an Molde FK aus Norwegen gescheitert. In der Bundesliga steht sein Team nach durchwachsenen Leistungen nur im Tabellenmittelfeld und erreichte am Sonntag ein 1:1 beim 1. FC Union Berlin.