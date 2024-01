FC Bayern München Tuchel freut sich auf Rekordpaarung - Dier winkt Joker-Debüt

Zum 114. Mal treffen Bayern und Bremen, die beiden Fußballvereine mit den meisten Bundesliga-Partien, aufeinander. Doch anders als in Jugendzeiten des heute 50-jährigen Tuchels ist Werder seit Jahren kein Münchner Titelkonkurrent mehr, sondern ein zuverlässiger Punktelieferant. Die Bayern sind gegen Bremen seit 28 Liga-Spielen ungeschlagen - eine Rekordserie in der Bundesliga-Geschichte. Werders letzter Sieg liegt über anderthalb Jahrzehnte zurück. Damals gab es in München ein 5:2 gegen die Klinsmann-Bayern.