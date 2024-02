FC Bayern München Tuchel-Kistenplatz als Sinnbild - Eberl kommt für „Neustart“

Tuchel lieferte mit seinem exponierten Platz auf der zerbeulten Alu-Kiste aber ein Sinnbild in turbulenten Bayern-Tagen, in denen nach der beschlossenen Trainer-Trennung zum Saisonende an diesem Montag die nächste bedeutsame Personalie entschieden wird. Die Verpflichtung von Max Eberl (50) als neuer Sportvorstand wurde fast schon am Wochenende verkündet.