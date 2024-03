FC Bayern München Tuchel lobt Pavlovic: „Kindliche Freude auf dem Platz“

Ihn freue die rasche Entwicklung des Jung-Profis, sagte Tuchel. „Er hatte vom ersten Training an ein Strahlen im Gesicht. Er kam immer mit einem Lächeln ins Training. Neben seinen sportlichen Fähigkeiten hat er immer gezeigt, was er für ein feiner Kerl ist, wie dankbar er ist für diese Chance. Du merkst ihm einfach die kindliche Freude an, auf dem Platz zu stehen“, sagte Tuchel: „Sein Selbstvertrauen kommt durch sein Spiel. Er hat immer so trainiert, wie er spielt.“