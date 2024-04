FC Bayern München Tuchel: Müller muss sich Einsatz gegen Madrid verdienen

Dass sich Müller steigern muss, um gegen die Königlichen am 30. April auflaufen zu dürfen, weiß der Routinier selbst. „Der Trainer hat das Spiel leider so gesehen wie ich. Die Tore waren gut. Aber es waren auch ein paar Schnitzer dabei. Es lief nicht alles perfekt“, übte Müller Selbstkritik. Spielerisch sei er nicht so zufrieden. „Ich habe nicht so viele Bälle in gefährlichen Zonen behalten oder an den Mann bringen können. Aber ich habe mich von sowas noch nie unterkriegen lassen.“