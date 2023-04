Bayern München Tuchel nach neuem Tiefschlag: „Ein großer Rückschritt“

Nur weil Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart in der Nachspielzeit noch den Ausgleich zum 3:3 kassiert hatte, behielten die Münchner in der Tabelle ihren Zwei-Punkte-Vorsprung vor dem BVB. „Wir haben genug eigene Baustellen, haben genug zu klären. Es interessiert mich nicht, was auf anderen Plätzen passiert“, sagte Tuchel. „Wir müssen bei uns schauen, selbstkritisch sein.“ Es lohne sich nicht, sich über andere Ergebnisse zu freuen.