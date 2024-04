Bundesliga Tuchel schaut Leverkusens mögliches Meister-Spiel nicht an

Der Champions-League-Gegner des FC Bayern empfängt am Sonntag zeitgleich zur Leverkusen-Partie in der englischen Premier League Aston Villa. Und für Tuchel ist es wichtiger, die Gunners drei Tage vor dem Viertelfinal-Rückspiel am kommenden Mittwoch in München anzusehen. Das Hinspiel in London war 2:2 ausgegangen.