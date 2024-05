Bundesliga Tuchel sinniert über idealen Coach und „Kaiser“-Spruch

„Ich weiß gar nicht, ob sich die Bayern immer über einen Stil definiert haben“, sagte Tuchel, der sich am Saisonende nach nur 15 Monaten in die Reihe der namhaften Cheftrainer einreiht, die den deutschen Rekordmeister vor dem vereinbarten Vertragsende verlassen. Für ihn definieren sich die Bayern schon immer über das Ergebnis und Titel. „Ich wusste durch meine ganze Kindheit und Jugend, egal, wie das Spiel lief, am Ende gewinnen die Bayern“, erinnerte der damalige Gladbach-Fan. „Der Club steht für Gewinnen, für etwas Kerniges, für Mia san mia.“ Das könnte man mit verschiedenen Trainerstilen erreichen.