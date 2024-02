Bundesliga Tuchel trotz Krise kämpferisch - Bayern kontern Gerüchten

Nach dem 0:3 in Leverkusen und dem 0:1 in Rom strebt der deutsche Fußball-Rekordmeister der ersten titellosen Saison seit der deprimierenden Spielzeit 2011/12 entgegen. Tuchel, der in seiner Trainerkarriere schon weitaus schwierigere Zeiten als die aktuelle Misere in München erlebt hat, widersprach am Samstag energisch einem Bericht, wonach er die Mannschaft in der Kabine verbal abgestraft haben soll. „Dieser Satz, über den gesprochen wird, das ist völlig absurd“, sagte Tuchel. „Ein Trainer, der so einen Satz sagt, der steigt hoffentlich nicht mehr in den Bus ein zu seiner Mannschaft.“