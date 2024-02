Bundesliga Tuchel über Hamann-Entschuldigung: „Nehme ihm das nicht ab“

Hamann hatte am Dienstag Tuchel um Entschuldigung gebeten. Der frühere Nationalspieler räumte dabei ein, Aussagen in einen falschen Zusammenhang gestellt zu haben. Nach der Meldung vom Rücktritt von Xavi beim FC Barcelona und der derzeitigen Situation beim FC Bayern hatte Hamann Tuchels Aussagen bei einem Fanclub-Besuch in Heidenheim harsch kritisiert und als „Frechheit“ bezeichnet.