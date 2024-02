FC Bayern Tuchel über Krisengespräch: „Bleibt unter vier Augen“

Ob der Erfolg mit dem späten Siegtreffer gegen Leipzig nun befreiende Wirkung habe, werden laut Tuchel die nächsten Spiele zeigen. „Das sehen wir nur, wenn wir Taten folgen lassen. Wir haben eine sehr gute Reaktion gezeigt. Das soll die Basis sein für das Spiel in Freiburg. Wir müssen nachlegen und nachlegen“, so der Coach. Er meinte mit Blick auf den glücklichen Erfolg in der Nachspielzeit: „Leverkusen hat genug Spiele spät gewonnen. Jetzt waren wir auch mal dran.“