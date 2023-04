Bundesliga Tuchel-Vertrauter Barry wird Co-Trainer bei Bayern

Barry dürfte schon im Bundesligaspiel am Samstag beim FSV Mainz 05 zum Betreuerstab der Münchner gehören. Der gebürtige Liverpooler war selbst Fußballprofi in England und arbeitete seit 2020 im Trainerstab des FC Chelsea. Dem FC Bayern zufolge wird Barrys nächstes Spiel an Tuchels Seite der 100. gemeinsame Auftritt an der Seitenlinie sein.