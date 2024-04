FC Bayern München Tuchels schlechte Sané-Nachricht auch für Nagelsmann

Sané habe nach dem 66-Minuten-Einsatz am vergangenen Mittwoch in London „eine Reaktion gezeigt“, berichtete Tuchel am Freitag. Und dann kam es: Die Schmerzen am Schambein könne der 28-jährige Sané „im laufenden Betrieb nicht auskurieren“, wie Tuchel erklärte. Mit Blick auf die kommenden Wochen fügte er hinzu: „Das wird in der laufenden Saison und bei der EM so bleiben.“ Die Probleme werden Sané also womöglich bis in den Sommer begleiten. Das Heimturnier beginnt am 14. Juni.