Bundesliga Tuchels Skepsis für Gnabry-Einsätze mit Arm-Schiene

Immerhin könnte Gnabry auch mit gebrochenem Arm so trainieren, „dass er zumindest konditionell und physisch nicht so viel verliert“, wie Tuchel anmerkte. Trotzdem verpasse der Angreifer in den aktuellen Englischen Wochen „eine Menge Spiele, das summiert sich schon“. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann wird in den ersten Länderspielen unter seiner Leitung am 14. Oktober in Hartford gegen Gastgeber USA sowie vier Tage später in Philadelphia gegen Mexiko ohne Gnabry auskommen müssen.