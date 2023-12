Bundesliga U17-Weltmeister Brunner vor Profi-Debüt beim BVB

Dies liegt auch am Ausfall von Youssoufa Moukoko, der sich eine Oberschenkelverletzung zuzog. „Er wird in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen können“, sagte Terzic, der zudem längere Zeit auf Außenverteidiger Julian Ryerson verzichten muss. Der Norweger erlitt demnach beim Pokal-Aus in Stuttgart am Mittwoch (0:2) eine Innenbandverletzung im Knie. „Da müssen wir noch die nächsten Tage abwarten, um eine finale Diagnose stellen zu können“, sagte der BVB-Coach.