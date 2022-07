Bundesliga : U21-Kapitän Burkardt bekräftigt Verbleib in Mainz

Mainz U21-Kapitän Jonathan Burkardt hat seinen Verbleib bei Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 für die kommende Saison bekräftigt.

Burkardt hat in der abgelaufenen Spielzeit elf Treffer in der Bundesliga erzielt und könnte für die WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) ein Kandidat für Bundestrainer Hansi Flick sein. Sein Vertrag in Mainz läuft bis zum 30. Juni 2024, Burkardts Marktwert wird auf etwas weniger als 20 Millionen Euro taxiert.