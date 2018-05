später lesen Uefa-Fünfjahreswertung Bundesliga verliert weiter Punkte auf Führungs-Trio Teilen

Deutschland wird in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union (Uefa) am Ende der Saison auf Platz vier verharren. Zwar holte der FC Bayern München mit seinem 2:2 bei Real Madrid noch einmal 0,143 Punkte, aber Italien wurden dank des Sieges des AS Rom gegen den FC Liverpool 0,333 Punkte gutgeschrieben.