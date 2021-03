Bundesliga-Fußball : Umfrage: Mehrheit gegen Zuschauer-Rückkehr in dieser Saison

Umfrage: Mehrheit gegen Zuschauer-Rückkehr in dieser Saison

Blick in das leere Berliner Olympiastadion mit den scheinbar endlosen Sitzreihen für die Zuschauer. Foto: Kathrin Brunnhofer/dpa

Berlin Die Mehrheit der Deutschen ist gegen eine Rückkehr von Zuschauern in die Bundesliga-Stadien noch in dieser Saison.

61 Prozent der Bundesbürger wollen laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur nicht, dass vor dem Ende der Spielzeit im Mai wieder Fußballfans in den Arenen zugelassen werden. Vor den Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderchefs über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise am Mittwoch waren nur 23 Prozent der Befragten dafür, die Stadiontore bald wieder für Zuschauer zu öffnen.