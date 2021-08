VfL Wolfsburg : Umgang mit Wechselfehler: Casteels lobt van Bommel

Wolfsburg Kapitän Koen Casteels vom VfL Wolfsburg hat den neuen Trainer Mark van Bommel für dessen Umgang mit dem Wechselfehler im DFB-Pokal gelobt.

Dem VfL droht trotz eines 3:1-Siegs nach Verlängerung bei Preußen Münster nachträglich das Pokal-Aus, weil van Bommel am vergangenen Sonntag sechs statt der erlaubten fünf Spieler eingewechselt hatte. Am ersten Bundesliga-Spieltag trifft der Champions-League-Teilnehmer an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf den Aufsteiger VfL Bochum.