15. Spieltag : Umkämpftes Rhein-Main-Derby: Mainz und Frankfurt spielen 1:1

Mainz Mainz 05 hat nach drei Pleiten in Serie im Rhein-Main-Derby gegen Eintracht Frankfurt mit dem 1:1 die Negativserie beendet. Die Eintracht kann mit dem Punktgewinn auch leben.

Der Europa-League-Gewinner kann dennoch zufrieden in die WM-Pause gehen, nachdem er das Überwintern als Achtelfinalist in der Champions League und im DFB-Pokal geschafft hat.

Für die Mainzer ging vor 33.305 Zuschauern hingegen das letzte Pflichtspiel in diesem Jahr nach drei Bundesliga-Niederlagen in Serie versöhnlich zu Ende. Jonathan Burkardt (40. Minute) hatte die Führung der Gastgeber erzielt, den Ausgleich schoss Ranal Kolo Muani (66.).

Svensson bringt Burkardt für Ingvartsen

05-Trainer Bo Svensson hatte die Konsequenz aus den drei Niederlagen in Serie gezogen und die Startelf auf vier Positionen verändert. In der Offensive gab er Burkardt den Vorzug vor Marcus Ingvartsen, der sich eigentlich noch einmal für einen der letzten Plätze im dänischen WM-Aufgebot empfehlen wollte.

Burkardt erwies sich als Glücksgriff. Bereits in der neunten Minute sorgte der deutsche Junioren-Nationalspieler für Gefahr, als er nach einem geschickten Pass von Leandro Barreiro zum Schuss kam, der Ball aber abgefälscht wurde und am Tor vorbeiflog. Sekunden später hatte die Eintracht wieder Glück, als der Ex-Frankfurter Dominik Kohr aus 20 Metern nur knapp am rechten Pfosten vorbei zielte. In der 40. Minute war es Burkardt, der Kevin Trapp überwinden konnte: Der Nationaltorwart wehrte mit Glanzparaden den ersten Burkardt-Schuss ab, ebenso einen Nachschuss von Karim Onisiwo, beim nächsten Versuch von Burkardt hatte Trapp keine Chance mehr.