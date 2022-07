Saisonvorbereitung : Umstrittenes Testspiel: Mainz besiegt Newcastle United

Kufstein Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat das bei den eigenen Fans schwer umstrittene Testspiel gegen den englischen Club Newcastle United gewonnen.

Das Team von Trainer Bo Svensson setzte sich in Kufstein mit 1:0 (0:0) durch und profitierte dabei vom Siegtor von Stürmer Delano Burgzorg, der in der 58. Minute traf. Die Partie war im Rahmen des Mainzer Trainingslagers in Grassau eingeplant worden.