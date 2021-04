29. Spieltag : Unansehnliches Duell: Augsburg und Bielefeld torlos

Augsburgs Raphael Framberger (l) und Bielefelds Andreas Voglsammer kämpfen an der Seitenauslinie um den Ball. Foto: Matthias Balk/dpa

Augsburg Dieses Duell war nichts für Fußball-Liebhaber. Im Kampf um wichtige Punkte gegen den Abstieg neutralisieren sich Augsburg und Bielefeld. Ein Sieg wäre für beide Teams extrem wichtig gewesen.

In einem weitgehend unansehnlichen Duell haben der FC Augsburg und Arminia Bielefeld richtungsweisende Erfolge für den Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga verpasst.

Der FCA wäre bei einem Heimsieg der vorzeigen Rettung ganz nahe gewesen. Nach zuvor fünf Siegen in allen fünf Partien gegen Bielefeld verdiente sich das Team von Trainer Heiko Herrlich die drei Punkte aber nicht. Die Schwaben bleiben im Klassement sechs Zähler vor den Ostwestfalen.

In einem ereignisarmen und zerfahrenen Spiel waren die Gäste in Halbzeit eins das aktivere Team. Ohne Mittelfeldspieler Arne Maier, der wegen Magenproblemen - aber nach Teamangaben keiner Corona-Infektion - passen musste, versuchten sich die Bielefelder wenigstens in einem kontrollierten Spielaufbau. Viel gelang nicht, etliche Abspielfehler bei beiden Teams prägten das Duell.