21. Spieltag Und jetzt kommt Real: „Vielleicht guter Moment“ für Leipzig

In dem munteren Schlagabtausch vor 28 510 Zuschauern bewiesen die Leipziger drei Tage vor dem Achtelfinalhinspiel in der Königsklasse gegen Toni Kroos & Co. ihre Lufthoheit. Nach dem Rückstand durch Phillip Tietz (35. Minute) trafen Lois Openda (39.) und Sesko (52.) jeweils sehenswert mit dem Kopf.