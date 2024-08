Fußball-Bundesliga Undav bemängelt: „Von Brighton kam jetzt ein Jahr nix“

Sollte der Wechsel nicht zustande kommen, fände Undav dies „bitter und schade, weil ich hier sein möchte. Aber dann muss ich halt zurück“, sagte der 28-Jährige, der in der vergangenen Spielzeit in 33 Pflichtspielen auf 19 Treffer kam und zehn Tore vorbereitete. „Es gibt aber auch schlechteres, als in der Premier League zu spielen und ich habe Brighton auch viel zu verdanken“, so Undav. In Brighton ist seit Juli St.-Pauli-Aufstiegstrainer neuer Coach.