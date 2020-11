7. Spieltag : Unentschieden lässt Stuttgart und Frankfurt hadern

Stuttgart Aufsteiger Stuttgart schafft trotz 2:0-Führung auch gegen Frankfurt keinen Heimsieg. Das schmerzt sowohl den Kapitän, als auch den Trainer. Die Eintracht kommt erst spät auf Touren - und in der Tabelle der Fußball-Bundesliga nicht vorwärts.

Wirklich glücklich war keiner. Weder beim VfB Stuttgart, der auch im vierten Anlauf seinen ersten Heimsieg der Saison verpasste. Noch bei der Eintracht aus Frankfurt, die zwar große Moral bewies, in der Bundesliga mittlerweile aber schon seit vier Partien nicht mehr gewonnen hat.

„Das tut schon weh“, sagte Kapitän Gonzalo Castro bei Sky über das 2:2 (2:0) des schwäbischen Aufsteigers gegen die Hessen, bei dem er neben Nicolas Gonzalez (17. Minute, Foulelfmeter) selbst getroffen hatte (37.). Nachdem der VfB mehrmals die Gelegenheit verstreichen ließ, frühzeitig alles klar zu machen, schaffte die Eintracht durch Treffer von André Silva (61.) und David Abraham (75.) noch den Ausgleich. „Nach dem 2:1 sind wir in eine gewisse Passivität reingerutscht“, sagte VfB-Coach Pellegrino Matarazzo. Die verspielte Führung schmerzte ihn. Letztlich sei er aber „zufrieden mit dem Punkt gegen eine reife Mannschaft, die internationale Ambitionen hat“.

Stürmer Gonzalez war bei seinem Startelf-Debüt in dieser Saison gleich der auffälligste Mann beim VfB. Der Argentinier, der nach längerer Verletzungspause zuvor dreimal in Folge eingewechselt worden war, stand anstelle von Sasa Kalajdzic in der Anfangsformation - und nutzte seine erste Chance prompt zur Führung. Nach einem Schubser von Frankfurts Almamy Touré bekam er einen Elfmeter zugesprochen und verwandelte diesen genauso souverän wie jenen, den er vergangene Woche beim 1:1 beim FC Schalke 04 als Joker versenkt hatte.