Besuch in Frankfurt Unerkannt ins Stadion: Stindl als Fan bei Gladbach-Spiel

Weil er mit dem KSC nicht mehr spielen musste, verabredete Stindl mit Freunden den Ausflug ins Frankfurter Stadion am vergangenen Mittwoch. „Wir waren vorher noch auf dem Weihnachtsmarkt in der Stadt direkt am Römer, das war meine Idee, weil ich sonst nie viel von Frankfurt gesehen habe. Da haben wir einen Glühwein getrunken und sind mit der S-Bahn zum Stadion“, erzählte der elfmalige Nationalspieler.