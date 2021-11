Bundesliga : Ungarns Szoboszlai reist vorzeitig nach Leipzig zurück

Leipzig Der Ungar Dominik Szoboszlai wird vorzeitig von der Nationalmannschaft zum Fußball-Bundesligisten RB Leipzig zurückkehren.

Die Ungarn spielen in der WM-Qualifikation am Montagabend (21.45) in Polen. Zuvor hatte Szoboszlai mit seinem Nationalteam am vergangenen Freitag mit 4:0 gegen San Marino gewonnen und dabei zwei Treffer erzielt. Die Leipziger spielen an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der TSG 1899 Hoffenheim.