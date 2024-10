Fußball-Bundesliga Ungeschlagen und defensivstark: Bei RB wächst die Hoffnung

Der Sieg auf der Ostalb am Sonntag sei verdient gewesen, urteilte Schäfer. Dennoch habe es auch in diesem Spiel „Phasen gegeben, die wir besser lösen müssen“. RB habe nach wie vor einen „weiten Weg“ vor sich, sagte der Ex-Profi. Nach der Länderspielpause geht es am 19. Oktober mit einem Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 weiter.