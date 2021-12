16. Spieltag : Ungewohntes Heimatgefühl: Bielefeld meldet sich zurück

Bielefeld Endlich hat Arminia Bielefeld wieder zu Hause gesiegt. Dem Tabellenvorletzten gelingt ein 2:0 gegen den VfL Bochum. Ein wichtiger Erfolg im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga.

Erfolg lässt Bielefeld hoffen

Mit 13 Punkten wird der Vorjahres-Aufsteiger vermutlich dennoch auf einem direkten Abstiegsplatz überwintern, er wahrte aber den Kontakt zu den rettenden Rängen. „Es ist auf jeden Fall schön, gewonnen zu haben, aber am Samstag geht es schon weiter“, meinte Torschütze Wimmer. Gegen RB Leipzig habe das Team die nächste Chance, „vielleicht ist es nach dem Spiel dann noch knapper und wir halten den Anschluss an die oberen Tabellenplätze“.

Kramer hatte in dem wichtigen Spiel Kapitän und Torjäger Fabian Klos erstmals seit zwei Monaten und erst zum dritten Mal in dieser Saison auf die Bank gesetzt. Dafür begann er mit einer Doppelspitze: Janni Serra (23) und Florian Krüger (22), beide frühere U21-Nationalspieler, beide im Sommer aus der 2. Liga gekommen - und beide noch ohne Saisontor. Was auch so blieb.