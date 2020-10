5. Spieltag : Union ärgert sich über verschenkte Punkte

Berlin Union Berlin verpasst nach 22 Torschüssen einen durchaus verdienten Sieg in der Fußball-Bundesliga gegen Freiburg. Für Freude sorgt die Unterstützung der Fans im Stadion An der Alten Försterei.

Nur im Stadion An der Alten Försterei im Corona-Hotspot Berlin waren in der Fußball-Bundesliga unter strengen Hygieneregeln mehr als 1000 Zuschauer zugelassen - allerdings waren Gesänge verboten. Die Berliner Spieler applaudierten den Anhängern auf dem Weg in die Kabine zurück, waren aber keineswegs mit sich zufrieden.