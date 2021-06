Transfermarkt : Union Berlin holt Bielefelder Voglsammer

Berlin Der 1. FC Union Berlin hat Andreas Voglsammer unter Vertrag genommen. Wie die Wuhlheider bekanntgaben, kommt der 29-jährige Mittelstürmer ablösefrei von Bundesliga-Konkurrent Arminia Bielefeld.

Der gebürtige Rosenheimer spielte im Nachwuchsbereich der U17 bis U19 beim FC Bayern München. 2010 schloss er sich der Nachwuchsabteilung des Karlsruher SC an und feierte im gleichen Jahr sein Profidebüt in der 2. Bundesliga. Über 1860 Rosenheim, die SpVgg Unterhaching und den 1. FC Heidenheim ging es für Voglsammer 2016 zu Arminia Bielefeld. In 163 Pflichtspielen gelangen ihm dort 49 Tore.