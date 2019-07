Zehnter Neuzugang : Union Berlin holt Ex-Dortmunder Subotic

Zurück in der Bundesliga: Neven Subotic. Foto: Patrick Seeger.

Berlin Aufsteiger 1. FC Union Berlin holt den früheren deutschen Meister Neven Subotic in die Fußball-Bundesliga zurück. Der 30 Jahre alte Innenverteidiger spielte zuletzt beim französischen Club AS Saint-Étienne und erhält bei den Köpenickern einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2021.

Das teilte der Club mit. Subotic hatte mit Borussia Dortmund 2011 und 2012 die Meisterschaft gewonnen und war vor anderthalb Jahren in die Ligue 1 gewechselt. Dort war sein Kontrakt diesen Sommer ausgelaufen.

„Für Union und für mich persönlich ist die anstehende Saison in der Bundesliga eine große Herausforderung, daher freue ich mich sehr auf das Abenteuer“, sagte Subotic zu seinem Wechsel. Der Ex-Nationalspieler Serbiens ist bereits der zehnte Neuzugang von Union für die Premierensaison in der Bundesliga, zuvor hatte der Club am Donnerstag bereits Marius Bülter vom 1. FC Magdeburg für ein Jahr mit anschließender Kaufoption ausgeliehen.