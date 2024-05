Bundesliga Union-Boss Zingler verteidigt Aussagen zu Bjelica

Unmittelbar vor dem 3:4 gegen den VfL Bochum am Sonntag hatte Zingler dem Kroaten noch das vollste Vertrauen ausgesprochen. „Uns berührt nicht, was außerhalb des Clubs geschrieben oder gesagt wird. Zwischen uns, die Verantwortung tragen im Club, und der Mannschaft gilt nur das, was wir uns untereinander sagen. Und da sind wir relativ klar. Wir wissen, was richtig ist“, hatte der Präsident gesagt.