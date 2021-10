Bundesliga : Union-Boss zu Zuschauer-Eilantrag: „Brauchen klare Regeln“

Berlin Vereinspräsident Dirk Zingler hat den Eilantrag des 1. FC Union beim Berliner Verwaltungsgericht zur Zuschauerfrage beim kommenden Heimspiel verteidigt.

Der 57-Jährige kritisierte in dem Zusammenhang vor allem die politisch Verantwortlichen in der Hauptstadt. „Ich glaube, dass wir klare Regeln brauchen für Besucher und Veranstalter und die fehlen zurzeit“, sagte Zingler. Niemand wisse mehr wirklich, was angemessen, was richtig oder was falsch sei, betonte er und sprach von einer „handwerklichen Qualität“ der Berliner Gesundheitsverwaltung.