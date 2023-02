Bundesliga : Union-Coach Fischer vor Topspiel: „Auch wir haben Qualität“

Berlin Union-Trainer Urs Fischer geht mit Respekt in das Spitzenspiel beim FC Bayern München. Obwohl die Statistik bisher nicht für die Berliner spricht, sieht er sein Team nicht chancenlos.

„Das ist eine Top-Mannschaft in Europa mit Unterschiedsspielern ohne Ende. Das wird eine ganz schwere Aufgabe“, sagte Fischer in einer Medienrunde vor der Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Bayern hatten spielfrei, Union nicht

Dass die Münchner einen Vorteil haben könnten, weil sie im Gegensatz zu den Berlinern in der vergangenen Woche spielfrei hatten, ärgert Fischer nach eigener Aussage nicht. „Die Situation ist so, wie sie ist“, sagte der Trainer.

Seine Mannschaft war am Donnerstag noch in der Europa League im Einsatz und machte dort durch einen 3:1-Sieg gegen Ajax Amsterdam den Einzug in das Achtelfinale perfekt. „Sicher, es sind nur zwei Tage frei, aber aus so einer Situation kann man auch etwas mitnehmen, besonders Erfahrung. Da kann das Glas auch halb voll sein“, sagte Fischer.