Bundesliga : Union droht Anschluss an Europa-Plätze zu verlieren

Union droht Anschluss an Europa-Plätze zu verlieren

Wolfsburg Im Rennen um die internationalen Plätze lässt Union unglücklich Punkte in Wolfsburg liegen. Das schmeichelhafte 1:0 der Wolfsburger offenbart die Schwächen der Berliner Offensive.

Max Kruse war in Gedanken noch ein bisschen bei seinen früheren Teamkollegen. „Ein Punkt wäre am Ende auch für Union gerecht gewesen“, sagte der Stürmer nach dem schmeichelhaften 1:0 (0:0) seines VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga gegen seinen früheren Arbeitgeber aus Berlin.