Linken-Politiker : Union-Fan Gysi warnt: Andere Sportarten nicht benachteiligen

Berlin Für Union-Fan Gregor Gysi ist der derzeitige Fußball ohne Fans „nur der halbe Fußball“.

Der außenpolitische Sprecher der Linken hat zwar „prinzipiell erst mal nichts dagegen“, wenn die Bundesliga in der Corona-Krise mit entsprechenden Lösungen und Konzepten weiterspielt. „Aber es ist doch klar, dass die Geisterspiele unheimlich sind“, sagte Gysi dem „Münchner Merkur“ und der „tz“. „Zudem muss man aufpassen, dass andere Sportarten nicht zu sehr benachteiligt werden. Sonst heißt es: Der Fußball ist reich, also darf er auch fast alles“, sagte Gysi, der in Berlin-Johannisthal, unweit des Stadions An der Alten Försterei, aufgewachsen ist.