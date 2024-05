Bundesliga Union-Fans bedanken sich bei Werder mit Bier-Lieferung

Dass Union Berlin in der kommenden Saison weiter in der Fußball-Bundesliga spielt, haben die Köpenicker auch Werder Bremen zu verdanken. Nur weil die Grün-Weißen am 34. Spieltag gegen den VfL Bochum mit 4:1 gewannen, reichte Union das eigene 2:1 gegen den SC Freiburg, um den Relegationsplatz noch zu verlassen.