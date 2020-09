Kritik an DFL und DFB : Union-Fans kritisieren: „Reformen waren Versprechen“

Kritik an DFL und DFB

Mit einem Transparent üben die Fans vom 1. FC Union Berlin Kritik an den Fußball-Verbänden. Foto: Andreas Gora/dpa

Berlin Mit einem Transparent über die Länge der gesamten Gegengeraden haben die Fans von Union Berlin Kritik am Fußball-Establishment geäußert.

„Gelder streichen bei Fanprojekten und kleinen Vereinen, das soll es gewesen sein? Wir haben es nicht vergessen, Reformen waren Euer Versprechen“, prangte am Samstag in riesigen roten Lettern vor dem Bundesliga-Spiel der Eisernen gegen den FC Augsburg im Stadion an der Alten Försterei.