1. Bundesliga-Spieltag : Union gleich „hart gelandet“ - Leipzig glänzt, Werner trifft

Berlin Die Zusammenfassung der Premieren-Pleite durch den Trainer wirkte noch bitterer als das Ergebnis. „Mit dem 0:4 sind wir noch gut bedient, es hätte noch höher ausfallen können“, erklärte Urs Fischer.

Vor 22.467 Zuschauern im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei erzielten die deutschen Nationalspieler Marcel Halstenberg (16.) und Timo Werner (42.) sowie der Österreicher Marcel Sabitzer (31.) und Neuzugang Christopher Nkunku (69.) am Sonntag die Tore für die in allen Belangen dominierenden Gäste. Der starke Sabitzer war an allen vier Treffern von RB Leipzig beteiligt. Gesprochen wurde nach dem Spiel auch wieder über Werner.