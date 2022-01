Bundesliga : Union kann in Leverkusen mit Rani Khedira planen

Berlin Trainer Urs Fischer kann im Bundesliga-Spiel von Union Berlin bei Bayer Leverkusen mit Rani Khedira planen. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler ist nach seiner überstandenen Corona-Infektion am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder einsatzbereit.

Fischer hat beim Tabellen-Siebten der Fußball-Bundesliga vor allem Probleme in der Offensive. Top-Torschütze Taiwo Awoniyi ist mit Nigerias Nationalmannschaft beim Afrika-Cup. Sturmpartner Sheraldo Becker ist in Corona-Isolation. Vermutlich werden Andreas Voglsammer und Kevin Behrens in die Startelf rücken, letzterer sieht allerdings Vaterfreuden entgegen und wird in Leverkusen womöglich kurzfristig fehlen. Ein Einsatz von Neuzugang Dominique Heintz als Verteidiger ist in der Startelf noch nicht vorgesehen.