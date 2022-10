Bundesliga : Union-Manager Ruhnert: Kein Wechsel zu Schalke 04

Berlin Mit Union Berlin sorgt Manager Oliver Ruhnert für Furore. Eine Rückkehr nach Schalke ist für ihn kein Thema. Den Titeltraum mit den Eisernen hält er für legitim, aber nur für die Fans.

Einen Vergleich des in der Bundesliga unerwartet erfolgreichen 1. FC Union mit Leicester City, der 2016 in England sensationell Meister wurde, lehnt Ruhnert ab. „Es ist eine andere Situation als damals in Leicester, aber es ist auch ein kleiner Club gewesen. Ich finde, das ist völlig legitim und gut für den Fußball, dass so eine Leicester-Geschichte nochmal gab, was im modernen Fußball in den großen Fußball-Nationen gar nicht mehr möglich erscheint“, sagte Ruhnert. Den Charme der Geschichte erkennt er dennoch: „Menschen sollen träumen und sollen diskutieren, das ist ja das Schöne dabei. Trotzdem glaube ich, dass jeder realistisch genug ist, dass so ein Leicester wahrscheinlich ein mal in 100 Jahren vorkommt.“