Bundesliga : Union-Manager weist Rassismus-Vorwurf zurück

Berlin Der deutsche Fußball sieht sich weiter mit dem heiklen Thema Rassismus konfrontiert. Nach der Niederlage in Berlin richten sich Vorwürfe aus dem Lager von Bayer Leverkusen gegen einen Akteur des 1. FC Union. Die Eisernen versprechen eine interne Aufarbeitung.

Union Berlins Manager Oliver Ruhnert hat die Rassismus-Vorwürfe um den Leverkusener Nadiem Amiri zurückgewiesen und seinen Spieler Florian Hübner in Schutz genommen.

„Er hat sich so nicht geäußert“, sagte Ruhnert in einem digitalen Pressegespräch des Fußball-Bundesligisten. Dem Verteidiger Rassismus „anzudichten“ sei schon alleine wegen der Hautfarbe von dessen Ehefrau „schwierig“, fügte Ruhnert an.